أردوغان: عملية عسكرية بشرق الفرات في سوريا.. وأبلغنا الولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبدأ عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأضاف اردوغان في كلمته، الأحد، في افتتاح الطريق السريع بين مدينتي إسطنبول وأزمير، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".

وتشمل مناطق شرق الفرات في سوريا، مدينتي دير الزور والرقة، والتي كانت عاصمة المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة داعش على تلك المناطق.