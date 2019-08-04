إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل "وقودا مهربا" في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن قوات البحرية التابعة للحرس ضبطت واحتجزت ناقلة نفط أجنبية كانت تحمل وقودا مهربا من أراضيها قرب جزيرة فارسي في الخليج.

وقال قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية للحرس الثوري إن السفينة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وأضاف أنه جرى اعتقال طاقم السفينة البالغ عددهم 7 أشخاص.

وأفاد مكتب العلاقات العامة للمنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية بأن دورية من قوات قاعدة المنطقة الثانية أوقفت، مساء الأربعاء الماضي، سفينة أجنبية تحمل الوقود المهرب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية والتلفزيون الرسمي أن "هذه السفينة الأجنبية تلقت الوقود من سفن أخرى لنقلها إلى دول عربية في الخليج، وتم توقيفها قرب جزيرة فارسي بعد التنسيق مع السلطات القضائية".