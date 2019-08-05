بالصور.. آثار تفجير "معهد الأورام" المتسبب في مقتل 20 شخصا في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، الاثنين، إن فحص السيارة المتسببة في حادث الانفجار أمام معهد الأورام بوسط العاصمة المصرية القاهرة أثبت أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات وأدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وأضافت الداخلية المصرية، أن الحادث الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات تم إثر اصطدام السيارة الخاصة وهي مسروقة من إحدى محافظات الدلتا بثلاث سيارات أخرى بينما كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تعازيه لأسر القتلى في الحادث، واصفًا إياه بـ"الإرهابي".