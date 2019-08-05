دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا لاعب المنتخب المصري السابق لكرة القدم، بالرحمة لضحايا انفجار معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة العشرات.

وكتب أبو تريكة، في أول تعليق له على الحادث، في حسابه على تويتر "رحم الله ضحايا انفجار معهد الأورام بـ المنيل.. واكتبهم من الشهداء يارب العالمين.. وبالشفاء للمصابين والجرحى يارب العالمين ..وحفظ الله مصر وشعبها".

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، الاثنين، إن فحص السيارة المتسببة في حادث الانفجار أمام معهد الأورام بوسط العاصمة المصرية القاهرة أثبت أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات وأدى حدوث التصادم إلى انفجارها، وأضافت الداخلية المصرية، أن الحادث الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات تم إثر اصطدام السيارة الخاصة وهي مسروقة من إحدى محافظات الدلتا بثلاث سيارات أخرى بينما كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتضع الحكومة المصرية، لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب وتتحفظ على أمواله بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية".