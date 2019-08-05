دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، الاثنين، إن فحص السيارة المتسببة في حادث الانفجار أمام معهد الأورام بوسط القاهرة أثبت أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات وأدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وأضافت الداخلية أن الحادث الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات تم إثر اصطدام السيارة الخاصة وهي مسروقة من إحدى محافظات الدلتا بثلاث سيارات أخرى بينما كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وبحسب البيان، تشير التحريات المبدئية إلى وقوف حركة حسم، التي تقول الداخلية المصرية إنها ذراع مسلح لجماعة الإخوان المسلمين بينما تنفي الجماعة، "وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة".

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تعازيه لأسر القتلى في الحادث، واصفًا إياه بـ"الإرهابي".

وقال السيسي في صفحته الرسمية على فيس بوك، "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.. وأؤكد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في منطقة المنيل بالقاهرة أمام معهد مستشفى معهد الأورام، وقالت وزارة الصحة المصرية إن عدد الضحايا بلغ 20 قتيلا و47 مصابا، وذلك بعد إعلانها عن مقتل 17 وإصابة 32 و"العثور على كيس أشلاء"، بحسب تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد. وأفادت وزارة الصحة بأن المرضى داخل معهد الأورام لم يتأثروا بالانفجار وجرى نقلهم إلى مستشفيات أخرى.