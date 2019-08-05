بريطانيا تعلن مشاركة الولايات المتحدة في تأمين حركة الملاحة بالخليج

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، أن البحرية الملكية البريطانية ستنضم إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لمرافقة وتأمين السفن عبر مضيق هرمز.

وتعد بريطانيا هي أولى الدول التي تعلن انضمامها للتحالف الذي تحاول الولايات المتحدة إنشائه في الخليج لتأمين حركة الملاحة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، للصحفيين، الاثنين، إن "بريطانيا عازمة على ضمان حماية عمليات الشحن الخاصة بها من التهديدات غير القانونية، ولذلك السبب ننضم اليوم إلى مهمة بحرية أمنية جديدة في الخليج".

وأضاف، "نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة وآخرين لإيجاد حل دولي للمشكلات في خليج هرمز".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عزمها تكوين تحالف دولي لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب استيلاء إيران على ناقلة نفط بريطانية كانت تعبر مضيق هرمز، وبعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط، تتهم المملكة العربية السعودية والإمارات، إيران بالتورط فيها.

وكانت الخارجية البريطانية، أعلنت في وقت سابق، إرسال سفن حربية بريطانية إلى منطقة الخليج لتأمين ناقلات النفط البريطانية التي تمر من مضيق هرمز.