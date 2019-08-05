ظريف: الاتفاق على عدم الاعتداء والحوار بين دول الخليج "بداية جيدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "الاتفاق على عدم الاعتداء والحوار بين الدول في منطقة الخليج، بداية جيدة "، واعتبر ظريف في مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه "حان الوقت للقادة الإقليميين للتركيز على الحلول الإقليمية، دون تدخل الولايات المتحدة"، والتي سترحل يوما ما عن المنطقة"، على حد وصفه.

وأعاد وزير الخارجية الإيراني، في تغريدات له على تويتر، تصريحاته في المؤتمر الصحفي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، الاثنين.

وأكد ظريف، في تغريداته، أن الإيرانيين لن يستسلموا أبدا"، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران، مضيفًا أنه يرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي يربط بين رفع العقوبات وتغيير إيران لسياستها، مستنكرًا ما اعتبره "مطالبة طهران بتغيير سياساتها حتى يتسنى للإيرانيين أن يأكلوا. ربط الخبز والدواء بالسياسة هو قتل الناس وتجويعهم"، على حد وصفه.

وقال ظريف في تغريداته، إن الولايات المتحدة غير جادة في دعوتها للحوار مع طهران، معتبرًا أن "مصداقية واشنطن منهارة"، لافتًا إلى أنها "فشلت في إقناع حلفائها بالانضمام إلى تحالف معها لتأمين الملاحة في الخليج".

وكانت بريطانيا أعلنت، الاثنين، موافقتها على المشاركة في تحالف مع الولايات المتحدة، لتأمين حركة الملاحة في الخليج، فيما أعلنت ألمانيا مشاركتها في هذا التحالف.