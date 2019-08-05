ظريف لـCNN: لا يمكن استبعاد فرص حدوث كارثة في المنطقة

كيف رد ظريف على سؤال حول من يقف وراء الهجوم الأخير بالسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الاثنين، أن إيران مستعدة لتغيير الأوضاع في المنطقة، ودعا المملكة العربية السعودية إلى الحوار، مؤكدا أنه "الحل السلمي الوحيد" لأزمات المنطقة.

وقال ظريف إنه "لا يمكن لأحد أن يشتري الأمن، والأمن يتحقق بالتعاون"، مضيفا: "ضعوا حدا لإبادة الشعب اليمني والأفغاني والسوري واللبناني ومائدة إيران ممدودة للجميع"، وفقا لما نقلته قناة "العالم" الإيرانية.

وتابع وزير الخارجية الإيراني بالقول: "كنا قد طرحنا الحوار مع المسؤولين السعوديين وهو لصالح كل دول المنطقة"، مستطردا: "منذ عام 1985 طرحنا الحوار وقدمناه للأمم المتحدة لكن الآخرين رفضوه".

وأكد ظريف أنه "لا علم لي بوجود اتصال من السعودية، ولكننا على استعداد لتغيير الأوضاع في المنطقة، ويجب وقف قصف الشعب اليمني، فالحوار هو الحل السلمي الوحيد للمنطقة".

واعتبر ظريف أن الولايات المتحدة "أصبحت اليوم وحيدة في العالم"، وقال إنها "لا تستطيع تشكيل تحالف في الخليج"، في إشارة إلى التصريحات الأمريكية عن مساعي تشكيل تحالف عسكري لحماية الملاحة والسفن التجارية في الخليج.

وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة "لم تربح أي حرب في التاريخ المعاصر، ولهذا السبب اضطرت إلى فرض الحظر على المؤسسات والأجهزة الإيرانية وقائد الثورة ووزير الخارجية". وتابع بالقول إن "المسار الذي يسلكوه يؤدي كل يوم إلى الفشل والإخفاق في الحوار".