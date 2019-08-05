دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون على مطارات سعودية.

وقال المالكي، في بيان، الاثنين، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية". واتهم المالكي الحوثيين بالتعاون مع تنظيم "داعش"، قائلا إن الحوثيين "نفذوا هجوما إرهابيا على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف المالكي أن "وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، تعد جرائم حرب"، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستواصل تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان الحوثيون أعلنوا، في وقت سابق الاثنين، أنهم شنو 3 هجمات على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية العسكرية في المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار (درونز)، وذلك بعد ساعات من خطاب لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وجه فيه تهديدات للسعودية.