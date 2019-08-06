وزير الخارجية الإسرائيلي: نسعى لـ"تطبيع علني" مع دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إنه يسعى لتطبيع علاقات علني مع دول الخليج وتوقيع اتفاقيات "علنية" بدعم من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ونقلت صفحة الخارجية الإسرائيلية على تويتر (إسرائيل بالعربية) تصريحات لكاتس قال فيها إنه يسعى لتطبيع علاقات علني وتوقيع اتفاقيات مع دول الخليج.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى عدم وجود نزاعات بين دولته والدول الخليجية بالإضافة إلى ألا حدودا مشتركة تجمعهم.

وكان قد ظهر كاتس في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مطلع يوليو/تموز الماضي، خلال زيارة أجراها إلى الدولة الخليجية والتقى مسؤولا إماراتيا رفيع المستوى، وفقا لما ذكره إسرائيل في ذلك الحين.

وأتت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الإمارات بعد أشهر من زيارة أجراها نتنياهو إلى سلطنة عُمان والتقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد.