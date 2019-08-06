هكذا علقت رهف القنون على قرار "إسقاط الولاية" عن سفر المرأة

رهف القنون بلقائها الأول مع CBC.. ماذا قالت عقب وصولها كندا؟

كيف كانت اللحظات الأولى بعد وصول رهف القنون إلى كندا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحبت اللاجئة السعودية، رهف القنون، قرار "إسقاط الولاية" عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر.

وقالت القنون عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن".

وتباينت ردود الفعل على اللاجئة السعودية، إذ قال أحد المغردين: "أنت أحد أسباب هذا الإنجاز، يجب على الكثير من الناس أن يوجهوا الشكر لك".

بالمقابل، قال مغرد آخر: "هذا القرار أفشل المشروع الذي هاجرت من أجله، أنت والمنظمات الفاشلة"، في حين قال آخر: "من المثير للدهشة أن نكون في القرن الـ21 وتتصدر مثل هذه الأنباء العناوين".

وكانت قد أعلنت المملكة قبل أيام إسقاط الولاية عن سفر المرأة السعودية واستصدار جواز سفر، إذ لم تعد السعوديات بحاجة لإذن من ولي الأمر للإقدام على هاتين الخطوتين.

يذكر أن القنون كانت قد هربت من عائلتها وحصلت على حق اللجوء في كندا لتكون من أول الفتيات السعوديات اللواتي غادرن المملكة خوفا من تعنيف العائلة أو الحكومة لهن.