المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن "النفير العام".. وقرقاش يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي النفير العام، بأن "تزحف" إلى قصر المعاشيق من أجل إسقاط من ينتمون إلى الحزب الإصلاحي.

ونشر نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، بيان المجلس الذي أُعلن فيه النفير العام و"الزحف" نحو قصر المعاشيق واستهداف ما وصفهم المجلس بميليشيات الحزب الإصلاحي "الإخونجي".

وتعليقا على ما تشهده مدينة عدن، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئه، الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".

وعاد بن بريك ونشر تغريدة قال فيها: "لن تتعرض القوات الجنوبية إلا للإرهابيين الذين اتخذوا من قصر المعاشيق وكرا، أما إخوتنا الجنوبيين في الحرس الرئاسي فدمهم دمنا وكل من يلقي سلاحه فهو آمن"، على حد تعبيره.