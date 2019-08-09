في حوار مع CNN.. تركي الفيصل يبرئ ولي العهد من مقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساءلت الناشطة الحقوقية السعودية، سعاد الشمري، عما إذا كانت إسرائيل "واقع أو خيال"، وذلك بعد أيام من حديثها عن "حلم الخليجيين بزيارة إسرائيل".

ونشرت الشمري تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "سؤال الجمعة... هل إسرائيل واقع أم خيال"، على حد تعبيرها.

وكانت قد أثارت الناشطة السعودية جدلا واسعا بعد مقابلة لها مع هيئة البث الإسرائيلي الحديث، والتي تحدثت فيها عن "حلم العديد من السعوديين والخليجيين بزيارة إسرائيل".

في سياق متصل، نشرت الشمري تغريدة عبر صفحتها الرسمية امتدحت فيها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، واصفة إياه بـ"المجدد" ورأت أنه "فصل الدولة عن الكهنة".

وأتت مقابلة الشمري مع الهيئة الإسرائيلية بعد أيام من هجوم عدد من الفلسطينيين على ناشط إعلامي سعودي في القدس، والتي تبعها أغنية من مغني فلسطيني "أساء للسعودية وقيادتها".