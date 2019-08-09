دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، صدر في حقه حكم بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 مليون دولار، وذلك بعد إدانته بتمويل "حزب الله" اللبناني، والذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيمًا إرهابيًا.

وبحسب، ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية في حسابها على تويتر، فإن تاج الدين البالغ من العمر 63 عاماً، أقر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمام محكمة بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية.

وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي، في واشنطن، "إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة 50 مليون دولار، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له"، حسبما ورد في بيان وزارة العدل.

وأدين رجل الأعمال اللبناني في اتهامات بـ"المساهمة" في منظمة "إرهابية"، بسبب دعمه لحزب الله اللبناني، حيث اخترق العقوبات المفروضة على الحزب وتعامل مع شركات أمريكية للمساهمة في تمويل وغسل الأموال لحزب الله اللبناني، بحسب لائحة الاتهامات.

واعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية، في مايو آيار الماضي، رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، "إرهابي عالمي" بسبب نشاطاته المادية المرتبطة بحزب الله.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن "تاج الدين تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أمريكية، ما يعدّ انتهاكاً للمحظورات".

وألقي القبض على قاسم تاج الدين في مارس آذار 2017، لدى وصوله إلى الدار البيضاء في المغرب، بناء على طلب من السلطات الأمريكية.