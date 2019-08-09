بعد الاتهامات المتبادلة.. جدل واسع حول وصول حجاج قطريين إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت قضية وصول حجاج قطريين إلى السعودية، جدلا واسعا على موقع تويتر، الجمعة، إذ كذب بعض المغردين والمسؤولين القطريين هذه الأنباء في حين نشر سعوديون مقطع فيديو يظهر وصول حاج قطري إلى المملكة.

وفي خلفيات القضية، تبادلت كل من الرياض والدوحة الاتهامات حول إعاقة أداء القطريين والمقيمين في قطر مناسك الحج هذا العام.

وقالت قطر إن السعودية وضعت العراقيل أمام حج القطريين والمقيمين في قطر بهدف منعهم من زيارة أراضيها، وهو ما تنفيه السعودية تماما.

بالمقابل، تقول المملكة إن الدوحة قد حجبت الروابط الإلكترونية التي وفرتها الحكومة السعودية للحجاج القطريين من أجل منعهم من السفر إلى المملكة وأداء مناسك الحج.

وفي وسط هذه الاتهامات المتبادلة، نشرت وسائل إعلام سعودية تصريحات لوزير الحج عن وصول حجاج قطريين إلى المملكة لأداء الشعيرة المقدسة خلال اليومين الماضيين.

من جانبهم، نفى مغردون ومسؤولون قطريون هذه الأنباء واتهموا الإعلام السعودي بـ"الكذب"، على حد تعبيرهم.

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، احمد بن سعيد الرميحي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نتمنى عليكم عدم الاندفاع خلف اكاذيب النظام السعودي".

رد مغردون سعوديون على تغريدة الرميحي بنشر فيديو لحاج قطري وهو يصل إلى المملكة ويكمل إجراءات الدخول إلى السعودية بشكل طبيعي، وكان يرافقه شخص آخر.

يذكر أن السعودية استقبلت أكثر من مليون و800 ألف حاج حتى الإثنين، خلال العام الجاري، واتخذت عدة إجراءات وقامت بمبادرات ودعوات إنسانية في إطار استعداداتها لموسم الحج.