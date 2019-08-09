دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بسبب ما اعتبره "إشارات متضاربة" يرسلها ماكرون إلى النظام الإيراني، فيما يخص الموقف الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة له على تويتر، الخميس، "إيران في مشكلة مالية خطيرة. إنهم يرغبون بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات متضاربة من جميع أولئك الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون".

وأضاف ترامب في تغريدة، أخرى له، "أعرف أن إيمانويل يقصد الخير، وكذلك كل الآخرين، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال ، الشكل ، أو النموذج ، لتمثيلنا".

ويشارك الرئيس الفرنسي ماكرون في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تزايد حدة التوتر بين البلدين، على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على رموز النظام الإيراني.

وترغب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة، فيما قلصت إيران التزاماتها بالاتفاق النووي للضغط على الدول الموقعة على الاتفاق "بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين" للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق التبادل التجاري.