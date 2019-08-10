دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين بالرصاص بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، فجر السبت.

وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي، أن الفلسطينيين الأربعة "كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية ألقيت إحداها على القوات الإسرائيلية، لكنها لم تنفجر".

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له على تويتر، إن الفلسطينيين الأربعة قطعوا السياج الحدودي، وكانوا في طريقهم لاستهداف قوات إسرائيلية.

ولم يصدر أي بيان من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فيما يخص هوية هؤلاء الفلسطينيين الأربعة.

يأتي ذلك بعد ساعات من قصف طائرات إسرائيلية، فجر السبت، لنقاط رصد عسكرية تابعة لحركة حماس شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد سماع تبادل لإطلاق النار شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، وذكر شهود عيان أن منطقة السياج الحدود شهدت وجودا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية.

وعثرت السلطات الإسرائيلية، قبل يومين، على جثة جندي إسرائيلي وعليها آثار طعنات، في الضفة الغربية.