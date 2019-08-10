أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنه تم التوصل مع "المتمردين الحوثيين" في اليمن لاستئناف المساعدات الغذائية إلى 850 ألف شخص في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد تعليق جزئي لمدة شهرين، وفقا لبيان.

وجاء التعليق بعد أن قالت الوكالة إنه تم منع وصول العاملين في المجال الإنساني، وأن السلطات المحلية تتدخل في عمليات التسليم، وأضاف برنامج الغذاء العالمي، "لقد حصلنا على ضمانات من الحوثيين"، في إشارة إلى وثيقة موقعة مع المتمردين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي، بحسب البيان، أن الاتفاق يشمل استخدام نظام البطاقة الذكية لتسجيل 9 ملايين شخص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبحسب البيان فإن "الناس في صنعاء، سيبدأون تلقي الطعام حتى قبل أن نبدأ عملية التسجيل"، "هؤلاء هم الأشخاص الذين توقفنا عن توفير الطعام لهم (خلال الماضي) لمدة شهرين في انتظار توقيع الاتفاقية، أو المستند.. سيتم توزيع هذا الطعام عليهم ، وسوف نبدأ العملية في الأسبوع القادم".

وتسيطر حركة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على مدينة عدن.