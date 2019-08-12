دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

وبحث الطرفان في الاجتماع، "مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، واس.

وجاءت زيارة ولي عهد أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية بعد تصاعد الأوضاع في اليمن إثر سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى انفصال الجنوب، على عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن وتشارك فيه الإمارات.

حضر اللقاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، كما حضره من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة.

والتقى ولي عهد أبو ظبي بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حسبما نقلت وكالة الانباء السعودية، واس، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.

وبدأ الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، زيارة إلى المملكة وكان في استقباله الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي.