محمد بن زايد يزور السعودية وسط أحداث عدن.. وخالد بن سلمان في استقباله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة تتزامن مع تصاعد الأوضاع في مدينة عدة اليمنية.

وكان في استقبال ولي عهد أبوظبي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في جدة، الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، والشيخ شخبوط بن نهيان سفير الإمارات لدى السعودية، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة أحمد بن عبدالله بن ظافر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاءت زيارة ولي عهد أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية بعد تصاعد الأوضاع في اليمن إثر سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى انفصال الجنوب، على عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن وتشارك فيه الإمارات.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا للحكومة اليمنية على مدار السنوات الأربع الماضية في الحرب ضد الحوثيين، إلا أنه تحرك مؤخرا للسيطرة على عدن متهما الحكومة اليمنية بالتحالف مع الإخوان المسلمين في اليمن، في إشارة إلى حزب الإصلاح.

بينما حمل مسؤولون بالحكومة اليمنية منهم وزير الداخلية أحمد الميسري الإمارات مسؤولية ما حدث واتهمها بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي من أجل "الانقلاب". على الحكومة اليمنية