مركز عمليات "تركي أمريكي" لتنسيق المنطقة الآمنة على الحدود مع سوريا

أنقرة، تركيا (CNN)-- وصل وفد أمريكي إلى مقاطعة حدودية تركية للمشاركة في مركز عمليات مشترك لتنسيق منطقة آمنة محتملة في شمال شرق سوريا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه في إطار الاستعدادات لمركز العمليات المشتركة "وصل وفد أمريكي من ستة أشخاص إلى سانليورفا وبدأت الجهود المشتركة"، وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن يتم تشغيل مركز العمليات في الأيام المقبلة".

وأعلنت الولايات المتحدة وتركيا التوصل لاتفاق على إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 – 40 كيلومتر على طول الحدود بحيث تصبح "ممر سلام" حتى يمكن للسوريين النازحين العودة إلى بلدهم، لمعالجة "المخاوف الأمنية" لتركيا على طول الحدود مع سوريا، وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي من سفارة الولايات المتحدة في تركيا ووزارة الدفاع التركية.

وجاء هذا الاتفاق بعدما أعلنت تركيا عزمها البدء في عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، بعد طرد تنظيم داعش من تلك المناطق.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، امتدادًا لحزب العمال الكردستاني وتصنفها كجماعة إرهابية.