دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور نحو 4 سنوات على مقتل مئات الحجاج، بينهم الكثير من الإيرانيين، في حادث التدافع الذي وقع في منى عام 2015، وحادث سقوط الرافعة في الحرم، أكدت إيران أنها "لم تنس" قتلاها وأنها "لن تساوم على حقوقهم".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنه أقيمت مراسم لإحياء ذكرى القتلى الإيرانيين في الحادثين، وذلك في خيمة بعثة الحج الإيرانية في منى. ونقلت عن رئيس بعثة الحج الإيرانية عبدالفتاح نواب قوله: "إننا لم ننس شهداء المسجد الحرام ومنى ومن واجبنا جميعا متابعة الموضوع".

وأضاف رئيس بعثة الحج الإيرانية: "لقد قام المسؤولون المعنيون حتى الآن بالكثير من المتابعات"، وتابع بالقول إنه "رغم بعض التأخر الحاصل في متابعة الموضوع بسبب قطع العلاقات بين البلدين لكننا نأمل بالوصول إلى النتيجة في ظل المتابعات والمراسلات الجارية"، مشيرا إلى أنه "سيتم عقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين في مكة بعد أيام من الحج".

من جانبه، قال رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان إن "حفظ عزة وكرامة الحجاج الإيرانيين يأتي في مقدمة التفاهمات مع الحكومة السعودية"، مضيفا أن المسؤولين الإيرانيين "لن يتخلوا عن دماء شهداء منى ولن يساوموا على حقوقهم"، وفقا لما نقلته "إرنا".