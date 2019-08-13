ماذا قال مرزوق الغانم عن العلاقة بين السعودية والكويت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الثلاثاء، علاقة بلاده بالمملكة العربية السعودية بـ"الخاصة والمميزة".

وقال الغانم في حوار مع قناة الإخبارية السعودية: "العلاقة بين المملكة العربية السعودية والكويت خاصة ومميزة ولا يمكن أن أوفيها حقها حتى في الوصف خلال هذه الدقائق المعدودة".

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي قائلا إن كل ما يمكن أن يربط أي شعبين في العالم يربط الشعبين السعودي والكويتي، وأكد وجود علاقة "أخوة" بين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وكانت قد أثارت جملة قالتها الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، جدلا كبيرا عند حديثها عن تخفض أسعار الخمور في قطر، إذ ختمت حديثها عن القضية قائلة: " ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

إقرأ أيضا: الإعلامية السعودية سارة دندراوي تثير ضجة بعد تقرير "أسعار الخمور بقطر".. وفجر السعيد ترد

وأثارت هذه الجملة غضبا شديدا على المستويين الشعبي والحكومي في الكويت، إذ طالب عدد من النواب قناة العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق دندراوي، بل ووصلت بعض المطالبات إلى إغلاق مكاتب القناة في الكويت.