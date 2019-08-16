الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

القدس (CNN) – اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخا أطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، الجمعة، وفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يوم من احتجاجات متوسطة الحدة على طول السياج الحدودي بين إسرائيل والقطاع، إذ قال الجيش الإسرائيلي إن 5 آلاف محتج شاركوا في الاحتجاجات الأسبوعية.

ورمى عدد من المحتجين موادا متفجرة وقنابل على السياج وحاول بعضهم اجتياز السياج الحدودي، وفقا للجيش الإسرائيلي، بينما أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن إصابة 63 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي.

وكانت قد شهدت الضفة الغربية حادثتين منفصلتين إذ قام شخص، الجمعة، بقيادة سيارته وصدم عدد من الإسرائيليين الذين كانوا يقفون في موقف للحافلات جنوبي القدس، ما أسفر عن تعرض إسرائيلي لإصابة هددت حياته وبقي على إثرها في المستشفى، في حين أصيب آخر بدرجة طفيفة إلى متوسطة.

وقُتل منفذ عملية الدهس على يد أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية والذي كان يمر بجانب موقع الحادثة.

أما الحادثة الثانية، فقد شهدت طعن شرطي إسرائيلي في المدينة القديمة بالقدس، ما أسفر عن إصابته بدرجة متوسطة، وقد تم قتل أحد المنفذين، وفقا لخدمة الاستجابة الطارئة الإسرائيلية، وأصيب الآخر.