دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول رواد موقع تويتر ووسائل إعلام سعودية عدة، الجمعة، مقطع فيديو يُظهر اعتداء عدد من الشبان على بائعة في إحدى الحدائق بمحافظة جازان.

وأظهر المقطع قيام عدد من الشبان بالاعتداء على بائعة في حديقة الأمير محمد بن ناصر في مدينة العيدابي بجازان، وفقا لما كرته وسائل إعلام سعودية عدة.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة من قبل المغردين الذين استنكروا تصرف الشبان وطالبوا السلطات بالقبض عليهم ومحاسبتهم واصفين تصرفهم بـ"غير الأخلاقي".

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقال أحد المغردين تعليقا على المقطع: "شباب يعتدون على بائعه ويضايقونها في مدينة جازان للاسف التربيه لها دور فما قاموا به ينم عن تربية سيئه وعدم احترام الغيرفما قاموا به ضد السيده في قلة ادب وعدم احترام ومراعاة انها سيدة يجب عليهم احترامها اتمنى من الجهات المسؤولة سرعة القبض عليهم ومحاسبتهم علنا ليكونوا عبرة لغيرهم".

وعلق مغرد آخر على التصرف الشبان قائلا: " شباب يعتدون على بائعة دراجات في حديقة العيدابي بجيزان اتمنى من الجهات المسؤلة بالقبض عليهم".

ونستعرض فيما يلي بعض التغريدات حول هذه القضية: