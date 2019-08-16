سوريا تعلن اعتراض هجوم صاروخي قادمًا من شمال لبنان في اتجاه حماة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، إن الدفاعات الجوية السورية اعترض "هدفًا عدائيًا" يقترب من مدينة مصياف غرب سوريا في محافظة حماة مساء الخميس، مشيرة إلى أن الهدف دخل البلاد من شمال لبنان، وأنه تم تدميره قبل الوصول إلى وجهته.

وأضافت وكالة الأنباء الحكومية، أن الحكومة السورية واجهت "مرارًا وتكرارًا" الصواريخ الأمريكية والإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وتتهم الحكومة السورية إسرائيل بالتورط في هجمات صاروخية تستهدف أهدافًا داخل الأراضي السورية.

وأبلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في المملكة المتحدة، عن وقوع انفجارات عالية في مدينة مصياف.

ورفضت متحدثة باسم جيش الدفاع الإسرائيلي اتصلت بها CNN عبر الهاتف التعليق على الحادث.