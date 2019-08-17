دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون ووسائل إعلام سعودية، السبت، مقطع فيديو يُظهر أحد الحجاج وهو يبرز أحد أكياس الحصى الخاصة برمي الجمرات والتي كتب عليها باللغة الإنجليزية "الجمرة الخبيثة".

وقال الحاج في المقطع المتداول بعد أن أظهر الكيس الذي كُتب عليه باللغة الإنجليزية "The Anthrax Gravel bag"، والتي تعني "كيس الجمرة الخبيثة"، إن الجمرة الخبيثة شيء خطير جدا قد يتسبب بموت من يستنشقه أو يلمسه خلال ساعات.

وأضاف الحاج قائلا إنه أراد إيضاح أن هذه الترجمة "خاطئة" وأن وصف هذه الجمرات بـ"الخبيثة" أمر غير صحيح، موضحا أن رمي الجمرات هو أحد مناسك الحج لدى المسلمين.

ورأى الحاج الذي يظهر في مقطع الفيديو أن سبب الخطأ هو الترجمة من موقع غوغل، لافتا إلى أن الأمر ليس ذنب الموقع الذي يعطي عدة معاني للكلمة.

وأوضح الحاج خطورة هذا الخطأ، مشيرا إلى أنه في حال أراد أحد الحجاج أخذ الكيس للذكرى معه حين يعود إلى بلاده سيتم توقيفه في المطار بسبب حمله "جمرات خبيثة".

أما مصدر الخطر الثاني لهذا الخطأ وفقا للحاج، فيكمن في أن بعض وسائل الإعلام قد تلتقط هذه الأكياس وتنشر أخبارا عن أن المسلمين يرمون الشيطان أو من يكرهونهم بـ"جمرات خبيثة".

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن وزارة الحج والعمرة بدأت بالفعل بالتحقيق بالقضية لمعرفة الأسباب التي أدت لوقوع مثل هذا الخطأ.