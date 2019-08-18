القدس (CNN)-- التقت CNN بمفتيّة طليب، جدة عضوة الكونغرس الديمقراطية رشيدة طليب، الجمعة، وذلك ساعات من إعلان عضوة الكونغرس ذات الأصول الفلسطينية إلغاء الزيارة بعد موافقة السلطات الإسرائيلية المشروطة على الزيارة.

وقالت جدة رشيدة طليب لـCNN، خلال مقابلتها، إنه مضى وقت طويل منذ أن رأت فيها حفيدتها وذلك منذ زمن بعيد عندما زارتهم لآخر مرة، وأضافت أنها تأمل في أن تتمكن طليب من زيارتها، وذلك بعد يوم من رفض إسرائيل زيارة طليب بسبب دعمها للمقاطعة ضد إسرائيل.

وفي خطاب لوزير الداخلية الإسرائيلي، كتبت طليب قالت إنها قد تكون الفرصة الأخيرة لرؤيتها لجدتها التي تجاوزت الـ 90 عاماً من العمر.

ووافق الوزير على الطلب الذي كان يخضع لقيود تفرض عليها أثناء الزيارة، فقررت طليب ألا تخضع لتلك القيود وحثتها عائلتها في الضفة الغربية على عدم زيارتها لهم بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة.

من جانبه، قال غسان طليب عم عضوة الكونغرس، لـCNN إنه "من حق رشيدة زيارتهم بغض النظرة عن أنها عضوة كونغرس فهي فلسطينية ومن حقها زيارة عائلتها في فلسطين".