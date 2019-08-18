قرقاش: هجوم الحوثيين على حقل "الشيبة" النفطي ازدراء للجهود السياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن هجوم الحوثيين اليمنيين على حقل "الشيبة" جنوب شرق المملكة العربية السعودية قرب الحدود مع الإمارات، يعد "ازدراء" للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على ازدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة"، مضيفا أن "توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم".

وكان الحوثيون أعلنوا عن استهداف حقل ومصفاة نفط الشيبة التابعة لشركة "أرامكو" السعودية باستخدام 10 طائرات بدون طيار (درونز)، متوعدين بشن عمليات "أكبر وأوسع". بينما أعلن وزير الطاقة السعودية خالد الفالح أن الهجوم أسفر عن أضرار محدودة لم تؤثر على إنتاج وصادرات المملكة من النفط.

وقال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي إن الهجوم على حقل "الشيبة" هو "أكبر عملية للطيران المسير، تستهدف تحالف العدوان في العمق السعودي منذ بداية العدوان وإلى اليوم"، معتبرا أن العملية "درس مشترك" للسعودية والإمارات.

وأضاف أن "مصفاة الشيبة تقع في حقل نفطي بالقرب من حدود المملكة مع الإمارات، وتبعد عن اليمن من أقرب نقطة حدودية مسافة 1100 كيلومتر، فهي عملية في العمق، ومن مسافة بعيدة، كما أنها على مقربة من حدود الإمارات، وفي هذا أيضاً درس مشترك، وإنذار مهم، وتنبيه مهم"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.