أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مملكة البحرين مشاركتها مع بريطانيا والولايات المتحدة في العملية العسكرية التي كانت الولايات المتحدة تدشينها لتأمين الملاحة البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وذلك خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية للعاصمة البحرينية المنامة، الاثنين.

وقالت حكومة البحرين في بيان، الاثنين، "أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشاركة مملكة البحرين في الجهد المشترك للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية الدولية وتأمين ممرات دولية للتجارة والطاقة في المنطقة".

وكانت بريطانيا أعلنت المشاركة في العملية العسكرية التي دعت الولايات المتحدة لتدشينها في منطقة الخليج، في أعقاب تعرض ناقلات النفط في الخليج لهجمات إيرانية، بالإضافة إلى استيلاء إيران على ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وتحذر إيران من أي تواجد عسكري أجنبي في منطقة الخليج، معتبرة أن تأمين تلك المنطقة هو شأن خاص بدول الخليج وحدها، والتي تشهد علاقاتها بإيران توترات كبيرة.