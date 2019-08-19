الرئيس الفلسطيني يقيل كافة مستشاريه "توفيرًا للنفقات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

كما قرر عباس، "إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين"، في الوقت الذي نقلت تقارير إعلامية فلسطينية أن السبب في ذلك يعود لـ"ترشيد النفقات".

كما قرر الرئيس الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، إلزام رئيس وأعضاء الحكومة بـ"إعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة"، كما قرر "اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرة سيادته المذكورة آنفا مكافآت".

في السياق نفسه، رئيس السلطة الفلسطينية، "استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة".