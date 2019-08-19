الخرطوم، السودان (CNN)-- ظهر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الإثنين، في قفص الاتهام مبتسما وملوحا للحضور، في أولى جلسات محاكمته، في اتهامات بقضايا فساد، بعد الإطاحة بحكمه في 11 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال محقق الدولة للمحكمة، في الجلسة، إن البشير أبلغ المحققين بأنه حصل على 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنفاقها على "تبرعات وهدايا للفقراء". ويواجه البشير اتهامات بالفساد بما في ذلك الحيازة غير القانونية لعملات الأجنبية.

وأضافت المحقق أن "البشير قال إنه عندما أعطاه ولي العهد السعودي المال، أخبره أنه يجب إنفاقه على التبرعات والهدايا والخدمات الصحية والتعليمية، والتي لم يتم تضمينها في ميزانية الدولة".

وتابع المحقق بالقول بالقول إن إن "البشير ادعى أنه تلقى 35 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز، ومليون دولار من ولي العهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لأسباب مماثلة". فيما حددت المحكمة جلسة أخرى، السبت المقبل.