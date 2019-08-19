بعد تحذير من نظام الأسد.. قصف جوي على رتل عسكري تركي في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تعرض رتل عسكري تابع لها لقصف جوي خلال توجهه إلى "نقطة مراقبة" في إدلب، وذلك بعد ساعات من تحذير النظام السوري لنظيره التركي من "دعم الإرهابيين" في خان شيخون.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن "3 مدنيين قتلوا وأصيب 12 جراء قصف جوي على رتل تابع لنا أثناء توجهه إلى نقطة المراقبة التاسعة في إدلب"، وأضافت: "ندين بشدة الهجوم الذي تعرض له الرتل التابع لنا في إدلب، والذي يتعارض مع الاتفاقات السارية والتعاون والحوار بيننا وبين روسيا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وكان نظام الرئيس السوري بشار الأسد أعلن في وقت سابق أن آليات عسكرية تركية محملة بالذخائر اجتازت الحدود السورية وتتجه إلى مدينة خان شيخون جنوب إدلب لـ"نجدة الإرهابيين"، وذلك غداة دخول قوات النظام السوري إلى خان شيخون للمرة الأولى منذ عام 2014، بعد معارك دموية عنيفة مع المعارضة المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية قوله إن "آليات تركية محملة بالذخائر والوسائط المادية باجتياز الحدود السورية التركية، والدخول إلى مدينة سراقب في طريقها إلى خان شيخون لنجدة الإرهابيين المهزومين من جبهة النصرة".

وأضاف المسؤول بالخارجية السورية أن "هذا الأمر يؤكد مجددا استمرار الدعم اللامحدود الذي يقدمه النظام التركي للمجموعات الإرهابية". وتابع بالقول إن سوريا "تحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضيها".