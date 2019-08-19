أنور قرقاش: التصدي للانقلاب الحوثي له الأولوية في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "الأولية في اليمن هي التصدي للانقلاب الحوثي"، وذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية تشكيل لجنة مشتركة من الإمارات والسعودية للإشراف على انسحاب قوات الحراك الجنوبي في اليمن من المقرات الحكومية التابعة لحكومة اليمن المعترف بها دوليًا في عدن.

وقال وزير الدولة الإماراتي، في تغريدة له على تويتر، "الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها"، وأضاف "يبقى أن القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعا، والأولوية الآن هي التصدي للانقلاب الحوثي".

وكانت قوات الحراك الجنوبي في اليمن، المدعومة من الإمارات، استولت على مقرات الحكومة الشرعية في عدن والتي تدعمها المملكة العربية السعودية.

ودعت السعودية إلى الحوار بين الأطراف المتنازعة في عدن، واستجابت قوات الحراك الجنوبي وانسحبت إلى مواقعها القديمة قبل الاشتباكات مع القوات الحكومية التي تدير الأمور في عدن منذ سنوات على إثر سيطرة الحوثيين الموالين لإيران على مقاليد الأمور في العاصمة اليمنية صنعاء.