بعد أحداث عدن.. غريفيث يكشف موقفه من المجلس الانتقالي وجهود السعودية

الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مؤسسات الحكومة اليمنية في مدينة عدن، واصفا هذه الخطوة بـ"غير المقبولة"، وذلك في إحاطة له حول الأوضاع في اليمن أمام مجلس الأمن، الثلاثاء.

وقال غريفيث: "أشعر بالذعر بسبب العنف في عدن وأبين وأدين الجهود غير المقبولة للمجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على مؤسسات الدولة".

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن بجهود التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الأمن إلى المدينة، وسعي المملكة إلى عقد اجتماع من أجل إجراء حوار بين الأطراف المتنازعة، في مدينة جدة.

وأعرب غريفيث عن أمله بأن تلتقط جميع الأطراف على الساحة اليمنية الإشارة الواضحة التي حملتها أحداث عدن بضرورة إنهاء الحرب.

وأكد المبعوث الأممي أن اتفاقية ستوكهولم ذات أهمية بالغة على الصعيد السياسي لكنها لا يمكن أن تشكل ضمانة لتحقيق السلام في جميع أرجاء اليمن.

وكشف غريفيث عن تقديم مقترح لجميع الأطراف اليمنية لإحراز مزيد من التقدم في الوصول إلى تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الحُديدة، مشيرا إلى أنه سيتلقى جوابا منهم في 25 أغسطس/آب الجاري.