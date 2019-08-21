إسرائيلي يرفع علم السعودية في القدس.. فما الرسالة التي وجهها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر إسرائيل في مقطع فيديو لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو يحمل علم السعودية، ويعبر عن أمنياته بتحقيق السلام بين الدولتين.

ونشرت صفحة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو ظهر فيه الإسرائيلي وهو يقول: "كلي أمل أن يتحقق السلام مع السعودية وأتمكن من زيارتها".

وأعرب الإسرائيلي عن أمنياته بأن يزور السعوديون إسرائيل وأضاف قائلا: "نتطلع بكل جوارحنا إلى السلام بين الدولتين"، على حد تعبيره.

وكانت قد أثارت ناشطة حقوقية سعودية وإعلامية أخرى جدلا قبل أسابيع عند حديثهما لهيئة البث الإسرائيلي والذي عبرتا خلاله عن رغبتهما وعدد من السعوديين والخليجيين بزيارة إسرائيل.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تطبيع العلاقات مع دول الخليج، وفقا لما ذكره في مناسبات عدة، وفي إطار ذلك تسعى الخارجية الإسرائيلية إلى إبراز رغبة الإسرائيليين بزيارة الخليج، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.