مكدّسين في العراء.. كاميرا CNN من داخل مخيم لاجئين في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركي، إبراهيم قالن، الأربعاء، أن بلاده لن تغلق أو تنقل نقطة المراقبة التاسعة في إدلب، بعد التصعيد الأخير مع النظام السوري في المنطقة.

وقال قالن: "لن يتم إغلاق أو نقل مكان نقطة المراقبة التاسعة في إدلب ستواصل جميع نقاط المراقبة مهامها في مكان تواجدها"، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية قائلا إن أنقرة أبلغت روسيا "استياءها" من الهجمات على إدلب، مشيرا إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري اتصالا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بهذا الشأن.

وكشف قالن عن عقد قمة ثلاثية بين بلاده وروسيا وإيران في 16 سبتمبر/أيلول المقبل في العاصمة التركية، أنقرة.

وكان قد تعرض رتل من الآليات العسكرية التركية لقصف جوي بعد عبوره الحدود السورية متجها إلى مدينة خان شيخون، التي كانت تشهد تقدما للقوات الحكومية السورية مدعومة من روسيا.

من جانبها، قالت دمشق إن القوات التركية كانت في طريقها لنصرة "الإرهابيين" الذين تدعمهم في خان شيخون.