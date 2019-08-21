مصدر لـCNN: الحوثيون أسقطوا "درون" أمريكية في اليمن بصاروخ إيراني

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مصدر أمريكي مسؤول، في تصريحات لـCNN، الأربعاء، الأنباء التي ترددت عن إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار "درون" من طراز "MQ-9".

وقال المصدر إن الطائرة سقطت بصاروخ أرض جو، مضيفا أن الولايات المتحدة "تعتقد أن الصاروخ قدمته إيران إلى المتمردين الحوثيين". وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تحمل إيران مسؤولية ذلك.

وكان الحوثيون أعلنوا، قبلها بساعات، أنهم أسقطوا طائرة أمريكية بدون طيار. وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية".

وأضاف أن "الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأمريكية تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي". وتابع بالقول: "على قوى العدوان أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.