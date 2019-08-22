سعوديون يتداولون صور "تعديل المناهج": كشفت "انتهاكات" الدولة العثمانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول رواد موقع تويتر، الخميس، صورا قالوا إنها لـ"المناهج الدراسية المعدلة" في السعودية، وأشادوا بتوثيقها ما وصفوه بـ"انتهاكات" الدولة العثمانية.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "المناهج الجديدة تضع الأمور في نصابها الصحيح بالحديث عن تاريخنا وكشف الوجه الحقيقي للدولة العثمانية المغولية التي كانت توصف بأنها خلافة مع أنها حاربت أجدادنا والدعوة فهذا الأمر يفرح كل مواطن ونشكر وزارة التعليم والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم على هذا العمل".

ويقول مغردون إن الصور المتداولة تظهر أجزاء من المناهج المعدلة والتي تصف الدولة العثمانية بـ"الغازية" بقيادة مصطفى بك في معركة تربة مع الدولة السعودية الأولى.

وتظهر الصور المتداولة لما قالوا إنها "مناهج معدلة" أن من نتائج تلك المعركة خسارة العثمانيين لمئات الجنود وفرار البقية تاركين خلفهم أسلحتهم ومدافعهم، بعد أن انهزموا أمام "قوات الأبطال السعوديين".

ولم يتسن لـCNN الاطلاع على نسخ مما قال السعوديون إنها مناهج معدلة

وتتزامن التعديلات التي يتحدث عنها بعض السعوديين مع استمرار توتر العلاقات بين السعودية وتركيا وخلافهما على عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، لكن بعض المغردين رأى أن هذه التغييرات لا علاقة لها بالسياسة.

وقال الإعلامي السعودي، سلمان الدوسري: "الأمر ليس له علاقة بالسياسة فلا أحد يختلف على انتهاكات وجرائم العثمانيين في الجزيرة العربية.. كل القصة أن المناهج الجديدة وثقت ما كان غائبا عن أجيال وأجيال آن الأوان أن يوثق الاحتلال العثماني بكل تفاصيله".

وعبر عدد من المغردين السعوديين عن سعادتهم بـ"كشف" الدولة العثمانية، مشيرين إلى أنهم كانوا يعتبرونها دولة إسلامية، كما لفت بعضهم إلى أن المناهج الجديدة هدمت ما بناه الإخوان والصحوة من طمس للحضارة السعودية.