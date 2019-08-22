وزير الدفاع الأمريكي يكشف حقيقة مقتل نجل أسامة بن لادن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، في مقابلة مع قناة Fox News الأربعاء.

وعند سؤاله عن حقيقة مقتل حمزة بن لادن، قال إسبر: "هذا ما فهمته"، ونفى وزير الدفاع الأمريكي حصوله على معلومات عما إذا كان لبلاده دور في مقتل بن لادن قائلا: "لا أمتلك تفاصيل حيال ذلك، وإذا كان لدي لست متأكدا من المقدار الذي يمكن أن أكشف لكم عنه".

وكان قد قال مسؤولون أمريكيون لـCNN الشهر الماضي أن الولايات المتحدة أبلغت بمقتل حمزة بن لادن دون كشف مزيد من التفاصيل.

ورصدت أمريكا مبلغ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول بن لادن، مطلع العام الجاري، ووصفته بالزعيم القادم للتنظيم الإرهابي.