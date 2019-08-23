مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 بسبب التدافع في حفلة موسيقية بالجزائر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قُتل خمسة أشخاص وجُرح ثمانية آخرون على الأقل في تدافع في حفل لموسيقى الراب في الجزائر، مساء الخميس، وذلك وفقًا لما ذكره مصدر في شرطة الجزائر العاصمة لـCNN.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إنه تم نقل الضحايا إلى إحدى مستشفيات العاصمة الجزائر.

وأضاف شهود عيان، أن التدافع وقع قبل الحفلة الموسيقية عند مدخل استاد "20 أغسطس".

استمر الحفل، الذي ضم فنان الراب دراجي عبد الرؤوف المعروف باسم سولكينج، في موعده المحدد وتم بثه على الهواء مباشرة على قناة التلفزة الجزائرية الحكومية، قناة الجزائر، والتي لم تظهر أي جزء من التدافع.