دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول رواد موقع تويتر، الجمعة، مقطع فيديو يُظهر حديث المواطن السعودي الذي أصيب بحادثة إطلاق نار في إسطنبول، عن تفاصيل الحادثة خلال زيارة تلقاها من سفير المملكة في تركيا.

ويظهر الشاب المصاب في المقطع المتداول وهو يروي ما حدث معه للسفير السعودي في تركيا، وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال زيارة قام بها السفير له أثناء وجوده في المستشفى.

وقال المواطن السعودي المصاب إن منفذ الهجوم أطلق رصاصة أمامه قبل أن يطلق الأخرى على قدمه، بعد أن قام بـ"تعشيق" المسدس الذي كن يحمله.

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وكانت قد أعلنت السفارة السعودية في تركيا عن تعرض اثنين من رعاياها لهجوم مسلح في مدينة إسطنبول، ما أسفر عن إصابة أحدهما، وأطلقت تحذيرا لمواطنيها بعد ذلك لتجنب التواجد في أماكن معينة بإسطنبول.

من جانبه، كشف الخريجي أنه زار الشاب السعودي للاطمئنان على صحته والوقوف على مستوى الرعاية الطبية الموفرة له، وأشار إلى أنه نقل له حرص العاهل السعودي وولي عهده على سلامة المواطنين السعوديين، وذلك في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.