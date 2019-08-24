ما هي المادة 102 من الدستور الجزائري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدمت وزيرة الثقافة الجزائرية، مريم مرداسي، السبت، استقالتها من منصبها بعد حادثة التدافع في حفل غنائي والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 23 شخصا.

وقدمت مرداسي استقالتها من منصبها، السبت، لرئيس الجمهورية المؤقت، عبد القادر بن صالح، الذي قبلها بدوره، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأتت استقالة وزيرة الثقافة بعد الحادثة التي أثارت غضبا عارما في الجزائر، بعد أن لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرين بحادثة تدافع في حفل غنائي.

وكان قد شهد الحفل الغنائي للمني الجزائري "سوكلينغ" في ملعب "20 أغسطس" في الجزائر حادثة التدافع التي أسفرت عن 28 ضحية الخميس.