إطلاق نار على حافلة خالية في البتراء.. ولا إصابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن مجهولًا أطلق النار على حافلة خالية من الركاب تابعة لمفوضية سلطة إقليم البتراء.

وأضاف الناطق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن الحادث ألحق أضرارًا مادية بالحافلة، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات، مشيرًا إلى أن السلطات بدأت تحقيقاتها في الحادث.

وتعد منطقة البتراء من أهم المناطق السياحية في الأردن، في الوقت الذي تصنف منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة منطقة آثار البتراء كواحدة من عجائب الدنيا السبع.