إعلامية سعودية عن تغريدة ضاحي خلفان: التزوير ديدن أعدائنا

الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --علقت الإعلامية السعودية، سكينة المشيخص، على قضية التغريدة المنسوبة لنائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، والتي قال إنها "مزورة".

وعلقت المشيخص على الوسم الذي تداوله عدد من المغردين على تويتر حول "إساءة" خلفان للسعودية مستشهدين بالتغريدة ذاتها، قائلة: "التزوير والاصطياد في الماء العكر ديدن اعدائنا، أتفهم أن تحتفي دولة معادية بتغريدة مزورة ولكن لا اتفهم أن نغرد نحن كسعوديين في " تاق " يشعل الفتنة ويشوه جمال العلاقة بيننا وبين أشقائنا في الإمارات يبقى".

وكان قد نفى خلفان صحة التغريدة المتداولة، السبت، قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "صباح الخير والنور والبركات.. فقط للعلم هذه التغريدة مزورة.. كعادة المزورين".

وكان قد تداول بعض المغردين تغريدة لنائب رئيس شرطة دبي، تضمنت جملة: "من يدعم حكومة هادي ويستضيفها في الفنادق فليذهب ويحرر الشمال نحن أنجزنا مهمتنا".

وكانت قد قالت الروائية والباحثة السياسية السعودية نورا المطيري، في تغريدة سابقة إن مصدر وسم "ضاحي خلفان يسيء للسعودية" هو قطر، ووصفته بـ"المضحك"، مؤكدة أن خلفان حبير أمني رفيع المستوى وليس إعلاميا ويتحدث ببساطة وعفوية في أمور حساسة.

وكان نائب رئيس شرطة دبي قد نشر عددا من التغريدات، الجمعة، هاجم فيها الحكومة اليمنية ورئيسها عبد ربه منصور هادي، كما قال إن التحالف يختضن الإخوان المسلمين في اليمن رغم أنه يحاربهم في مصر وتركيا.