سلام عليكم اني احب جميع الأديان وجميع الاطياف وحبيت انقل صوره حلوه عن العراق وابين انو عدنه الأمان متوفر وحتى ابين لباقي الدول الي ديتابعوني انو احنه عدنه جوامع جميلة والحياة مستمره بيه وبكل يوم يرفع بيه صوت الاذان والقرأن الكريم🕊حبيت ابين انو دين الاسلام دين التسامح دين المحبه و مجان عندي اي قصد مو حلو واني احترم الوقف السني وجميع المراجع 🙏🏼🕊