القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن الغارات الجوية التي استهدفت، مساء السبت، مناطق بالقرب من العاصمة السورية دمشق لم تكن الخطوة الأولى لإحباط هجوم إيراني تم التخطيط له الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، إن القوات التي تقودها إيران في سوريا حاولت يوم الخميس الماضي إطلاق طائرات "درونز" مسلحة باتجاه إسرائيل لكنها تعطلت.

وأوضح كونريكوس، "بناءً على المعلومات الاستخباراتية، وحقيقة أننا كنا نراقب أنشطتها لبعض الوقت، فقد رأينا ما كانوا يقومون به، واتخذنا بعض الإجراءات التي لن أتحدث عنها، الأمر الذي حرمهم من القدرة على شن هجومهم".

وأضاف أن الخطة الإيرانية تضمنت إرسال عدد من الطائرات بدون طيار في وقت واحد من قاعدة في إيرنا القريبة من الحدود التي تفصل إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان، بحمولة مشتركة من عدة كيلوغرامات، لمهاجمة مواقع في شمال إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى الهجوم الإيراني المخطط كان بقيادة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، لافتًا إلى أن العملاء الإيرانيين والطائرات بدون طيار والمعدات اللازمة للقيام بها، قد نُقلوا إلى مطار دمشق.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، صورًا بالأقمار الصناعية، قال إنها أظهرت المنشآت التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية السبت بالقرب من دمشق، بالقرب من قرية عقربا.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول إيراني كبير، إنكاره أن تكون أي منشآت إيرانية قد تعرضت لضربات إسرائيلية.