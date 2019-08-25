دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، عن استهداف مطار أبها السعودي الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في منطقة عسير بطائرات بدون طيار "درونز"، بينما أكد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن أنه أسقط طائرة أطلقها الحوثيون تجاه أهداف مدنية في عسير.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن "طائرات قاصف k2 المسيرة استهدفت برج المراقبة في مطار أبها الدولي ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية"، مضيفا أن "سلاح الجو المسير عاود هجماته على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بقصف برج الرقابة وكانت الإصابة دقيقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نيوز" التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأوضح سريع أن "هذا الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية 17 غارة جوية"، وقال: "نؤكد للنظام السعودي أن عملياتنا مستمرة طالما استمر في عدوانه وحصاره".

من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف تمكنت، صباح الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط".

وأضاف المالكي "أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، والتحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".

وتابع المالكي بالقول إن "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".