ارتفاع عدد القتلى بسبب الأمطار والفيضانات في السودان إلى 62 شخصًا

نيروبي، كينيا (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سانا"، إن 62 شخصًا قتلوا وأصيب 89 آخرين بسبب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في السودان.

وأضافت الوكالة أن أشد المناطق تضررا من الأمطار والفيضانات في جنوب البلاد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب مياه النيل الأبيض مما أدى إلى فيضانات مفاجئة.

وارتفع عدد القتلى من جراء الفيضانات من 54 شخصا لقوا حتفهم الأسبوع الماضي، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

كما ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 37 ألف منزل دُمرت أو تضررت، ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وأثرت الفيضانات الحالية على ما يقرب من 200 ألف شخص في السودان، خاصة مع انتشار الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا.

وقالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى 150 مليون دولار إضافية لمكافحة الأضرار المتسببة فيها مياه الأمطار، بالإضافة إلى 1.1 مليار دولار اللازمة للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية الشاملة في السودان.