بوتين يشتري "آيس كريم" لأردوغان بـ5 آلاف روبل

ترامب "قلق" على مشاعره.. بوتين يرد على واشنطن بتجارب صاروخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان على بوظة وقام بشراء "آيس كريم" له، خلال زيارة الأخير إلى موسكو، الثلاثاء، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ويعتبر شراء الـ"آيس كريم" تقليدا في روسيا عند زيارة رئيس دولة ما برفقة بوتين إلى معرض الطيران الدولي (ماكس 2019)، وفقا لسبوتنيك.

وظهر الرئيس الروسي هو وأردوغان وهما يقفان أمام بائعة "آيس كريم" وقام بدفع مبلغ 5 آلاف روبيل أخرجها من جيبه، وقال للبائعة: "أعيدي الباقي للوزير"، في إشارة إلى وزير التجارة الروسي، وفقا لما نقلته الوكالة الروسية.

وظهر الرئيس التركي مبتسما وهو يأخذ البوظة من يد بوتين قبل أن يقوم بأكلها، وسط حراسة الشخصية، وبينما كان بوتين يتحدث مع الوزير والبائعة.

ويزور أردوغان تركيا للتباحث مع بوتين بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها محافظة إدلب السورية، بعد قصف رتل عسكري تركي تجاوز الحدود مع سوريا.